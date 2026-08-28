Подготовку к новому учебному году обсудили в Лобне

Сегодня, 28 августа, на общегородском совещании в Лобне подвели итоги строительного сезона, обсудили благоустройство, готовность образовательных учреждений к новому учебному году и программу празднования Дня города. Совещание провела глава городского округа Анна Кротова, участие в нем также принял депутат Московской областной думы Михаил Мурзаков.

Одними из главных объектов этого года стали школы № 2 и № 3. После капитального ремонта по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» они откроются 1 сентября. Работы по созданию спортивных ядер на территориях школ подрядчик завершит в сентябре.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева продолжается строительство детского сада «Золотой петушок». Кроме того, за счет муниципального бюджета обновляются учреждения образования, спорта и культуры.

В Лобне реализуются и инвестиционные проекты. Близится к завершению строительство гостиницы «Ирга», продолжается создание комплекса отдыха на месте бывшего лагеря «Березка». Рядом со стадионом «Москвич» появится отель «Лобня Резорт», завершить его строительство планируют в 2028 году. В этом году также начнется проектирование семейного квартала «Мещериха» на улице Текстильной, 22.

Новые кафе появятся на улице Некрасова и в микрорайоне Катюшки. До конца года в микрорайоне Восточный по адресу Свободный проезд, 9 откроется новый опорный пункт полиции.

Отдельное внимание на совещании уделили подготовке к учебному году. По словам главы округа, образовательные учреждения Лобни полностью укомплектованы педагогами и воспитателями.

«В этом году приняты 19 учителей, в том числе девять молодых специалистов, прошедших целевое обучение. Профильные и математические классы открыты во всех школах. Одним из новшеств нового учебного года станет внедрение проекта цифровой грамотности „Киберурок“. Курс внеурочной деятельности, разработанный по совместной методике со Сбером, в рамках пилотного проекта появится в семи школах округа. Ученики научатся работать с нейросетями, защищать личные данные и распознавать дипфейки», — отметила Анна Кротова.

Юбилейный День города в этом году пройдет под лозунгом «Лобня — город, в котором хочется жить». Праздник состоится 12 сентября. В программе — 35 культурных и спортивных мероприятий, открытие скверов «Депо» и «Москвич», а также обновленной «Аллеи славы».

На главной сцене в Центральном парке праздничная программа пройдет с 14:00 до 22:00.