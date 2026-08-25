Подготовку к новому учебному году обсудили на совещании в Серпухове

Оперативное совещание под руководством главы округа Алексея Шимко прошло в администрации муниципалитета. Главными темами стали подготовка образовательных учреждений к 1 сентября и безопасность детей на дорогах.

Всего к занятиям приступят более 31 тысячи учащихся и дошкольников, среди которых 1 929 первоклассников. Кадровая обеспеченность образовательных учреждений составляет 100% — все педагогические ставки закрыты, в системе работает 161 молодой специалист.

К 1 сентября завершается капитальный ремонт четырех школ общей площадью почти 25 тысяч квадратных метров и двух детских садов — более 6,5 тысячи квадратных метров. Около трех тысяч детей начнут учебный год в обновленных помещениях. За пять лет по программе капитального ремонта обновили 25% зданий образовательной сети.

Отдельное внимание уделяется подготовке объектов к отопительному сезону. В частности, возле школы № 1 прокладывают новые тепловые сети. Техническую проверку успешно прошли все 18 школьных автобусов, а для Оболенской школы приобрели новый автобус. Дополнительно проконтролировали готовность 107 образовательных объектов в части обеспечения безопасности и выполнения нормативных требований.

Вблизи образовательных учреждений округа расположено 90 пешеходных переходов. Разметка нанесена на 53 из 57 основных переходов, завершение работ ожидается 25 августа.

В среду состоится встреча в формате выездной администрации в многофункциональном центре, а в выходные в парке имени Олега Степанова пройдет фестиваль «СказкаГрад».