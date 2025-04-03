Подготовку к новому посевному сезону завершили в Дмитрове

Глава округа Иван Курданин встретился с местными аграриями. Они подвели итоги работы в 2024 году и определили дальнейшие планы. Сельхозпроизводители представили основные показатели урожайности и сообщили о готовности к новому посевному сезону.

Несмотря на сложные погодные условия, аграрные предприятия в Дмитрове добились высокой урожайности. В 2024 году сбор картофеля и корнеплодов превысил 222 тысячи тонн, что составляет более половины всего урожая в Подмосковье. В животноводстве дойное стадо насчитывает 2600 голов, а производство молока превысило 17,2 тысяч тонны.

«Сельское хозяйство — особая гордость нашего округа! Вы кормите не только жителей округа, но и половину Москвы и Подмосковья, а ваша продукция известна далеко за пределами региона», — подчеркнул значимость аграрного сектора глава округа Иван Курданин.

Аграрии отчитались о готовности к новому сезону. Обеспеченность семенами превышает 90%, а удобрениями — 82%. Техника почти полностью готова. Однако погодные условия вызывают опасения: из-за снежной зимы и ранней весны не удалось достаточно увлажнить почву. Может сказаться на урожае и засушливое лето, которое прогнозируют синоптики.

На встрече рассмотрели меры государственной поддержки сельхозпроизводителей. Акцент сделали на новый портал, где собрана информация о доступных программах и порядке участия в них.