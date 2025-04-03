Подготовку к новому посевному сезону завершили в Дмитрове
Глава округа Иван Курданин встретился с местными аграриями. Они подвели итоги работы в 2024 году и определили дальнейшие планы. Сельхозпроизводители представили основные показатели урожайности и сообщили о готовности к новому посевному сезону.
Несмотря на сложные погодные условия, аграрные предприятия в Дмитрове добились высокой урожайности. В 2024 году сбор картофеля и корнеплодов превысил 222 тысячи тонн, что составляет более половины всего урожая в Подмосковье. В животноводстве дойное стадо насчитывает 2600 голов, а производство молока превысило 17,2 тысяч тонны.
«Сельское хозяйство — особая гордость нашего округа! Вы кормите не только жителей округа, но и половину Москвы и Подмосковья, а ваша продукция известна далеко за пределами региона», — подчеркнул значимость аграрного сектора глава округа Иван Курданин.
Аграрии отчитались о готовности к новому сезону. Обеспеченность семенами превышает 90%, а удобрениями — 82%. Техника почти полностью готова. Однако погодные условия вызывают опасения: из-за снежной зимы и ранней весны не удалось достаточно увлажнить почву. Может сказаться на урожае и засушливое лето, которое прогнозируют синоптики.
На встрече рассмотрели меры государственной поддержки сельхозпроизводителей. Акцент сделали на новый портал, где собрана информация о доступных программах и порядке участия в них.
Среди ключевых тем также прозвучали вопросы гидромелиорации, в том числе на Яхромской пойме, проблемы заброшенных сельских угодий и борьбы с борщевиком Сосновского, а также конкурентоспособность на рынке сельскохозяйственной продукции.
Глава округа Иван Курданин обратил внимание на нехватку молодых кадров — нужны механизаторы и агрономы. Он предложил усилить сотрудничество с Дмитровским техникумом, внедрить систему целевых наборов под нужды аграрных предприятий и создать сезонные рабочие места для подростков, что поможет приобщить молодежь к труду.
«Земля — наша кормилица, а люди, которые трудятся на ней, подчас наперекор плохой погоде, выращивая и собирая хороший урожай картофеля, корнеплодов, зерновых, кто работает в животноводстве, заслуживают только уважения. Администрация округа всегда помогала и будет помогать нашим сельхозпроизводителям — это наша продовольственная безопасность», — заключил глава округа.