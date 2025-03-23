Подготовку к новому отопительному сезону обсудили в Балашихе

Обсуждение ключевых вопросов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, посвященное подготовке к отопительному сезону 2024–2025 годов завершилось в Балашихе. Участники совещания подвели итоги прошедшего отопительного сезона и определили основные направления работы для жилого сектора и объектов социальной инфраструктуры.

Все 2080 многоквартирных домов города получили паспорта готовности, что является важным шагом к безопасному и эффективному отопительному сезону. Ресурсоснабжающие организации провели полные проверки каждого жилого дома. Дополнительно, министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору совместно с муниципальным жилищным контролем проверили часть многоквартирных домов. В ходе проверок акцентировалось внимание на ремонте инженерных сетей, таких как тепло-, водо-, электро- и газоснабжение, водоотведение, а также подготовке крыш, фасадов, подвальных и чердачных помещений, подъездов и мест общего пользования. Все выявленные замечания были успешно устранены.

В рамках подготовки к новому отопительному сезону планируется провести капитальный ремонт котельной 1-1 на проезде Трудовых резервов, которая обеспечивает теплом 80% жилых домов микрорайона Южный и части микрорайона Балашиха-3. Также запланирована реконструкция котельной 2-35 в микрорайоне Керамик. В дополнение к этому, будет отремонтировано около полутора километров тепловых сетей и построено примерно восемь километров новых.

Жители города активно участвовали в совещании, задавая вопросы и высказывая предложения по улучшению работы коммунальных служб. Это взаимодействие подчеркивает важность общественного участия в повышении качества услуг ЖКХ и выполнении требований при подписании паспортов готовности домов к отопительному сезон