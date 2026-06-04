Подготовку к новому отопительному сезону начали в Солнечногорске

2 июня в микрорайоне Тимоново управляющая компания начала промывку внутренних систем отопления и гидравлические испытания. Мероприятия проводятся на улице Подмосковной в доме № 12.

Проверка внутридомовых систем проводится в рамках подготовки к предстоящему осенне-зимнему периоду. Гидравлические испытания и промывка систем помогают обнаружить и устранить проблемы, которые могут вызвать сбои, например, забитые стояки и отсутствие циркуляции. Во время работ подача воды временно прекращается.

«Выполнение данных мероприятий управляющими компаниями в летний период позволяет повысить надежность теплоснабжения и минимизировать количество аварийных ситуаций в отопительный сезон. Просим жителей с пониманием отнестись к кратковременным отключениям ресурсов», — подчеркнул исполняющий обязанности заместителя главы округа Никита Иванов.

Подобные процедуры будут проведены во всех многоквартирных домах муниципалитета. Управляющие компании составляют графики подготовки жилого фонда, учитывая остановку котельных на плановый ремонт, а затем объединяют их в единый план.