Подготовку к новому отопительному сезону начали в Химках

Совещание по подготовке города к следующему отопительному сезону прошло в Химках. На нем обсудили модернизацию сетей, а также новые технологии, которые планируют использовать.

Отопительный сезон закончился в Химках 15 мая. Сразу после этого в округе начали готовиться к будущему осенне-зимнему периоду.

Участниками тематического совещания стали заместитель главы городского округа Химки Станислав Хазанович, советник генерального директора АО «Мособлгаз» Владимир Мельник, представители Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, городской прокуратуры, ресурсоснабжающих и управляющих организаций.

Так, в этом году в муниципалитете модернизируют более 21 километра теплосетей. Это станет возможным в рамках планового ремонта «ТСК Мосэнерго» и инвестиционной программы.

Кроме того, в центральных тепловых пунктах установят датчики управления температурой в режиме реального времени, автоматизированные системы управления и устройства плавного пуска.