Подготовку к Новому году начали в Павловском Посаде

Еженедельное совещание прошло в Павловском Посаде. На нем обсудили в том числе подготовку к Новому году.

Мероприятие провел глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов. Он поручил ускорить демонтаж украшений ко Дню Победы и начать устанавливать новогодние инсталляции.

Скоро в городе начнутся снегопады, поэтому коммунальные службы должны быть максимально готовы к ним. Техника должна быть на выходе, а дворники — на местах.

Также на совещании озвучили, что у дома № 40б по улице 1 Мая устранили утечку. Там откачали воду и восстановили систему.

Обсудили также проблему с горячим водоснабжением дома № 133 в Рахманово. Глава округа поручил своим заместителям провести встречу с жильцами дома для совместного поиска выхода из ситуации.

Кроме того, внимание уделили контролю за восстановлением территорий после раскопок. Ресурсоснабжающим организациям поручили за неделю представить план действий по благоустройству.