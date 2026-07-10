Подготовку к Единому дню голосования обсудили в Общественной палате Подмосковья
В Общественной палате Московской области провели экспертное обсуждение аналитического доклада ассоциации «Независимый общественный мониторинг». Он был посвящен развитию российской избирательной системы в преддверии выборов депутатов Государственной думы IX созыва.
Участники рассмотрели вопросы обеспечения прозрачности выборов и повышения доверия жителей к избирательному процессу.
В дискуссии приняли участие представители регионального штаба общественного наблюдения, члены профильных комиссий Общественной палаты Московской области, эксперты и представители общественных организаций.
Доклад содержал всесторонний анализ состояния избирательной системы, оценивал ключевые вызовы предстоящей кампании, а также предлагал практические меры по дальнейшему развитию института общественного контроля.
Особое внимание участники уделили вопросам подготовки общественных наблюдателей, совершенствованию механизмов мониторинга выборов, противодействию распространению недостоверной информации, обеспечению безопасности и использованию современных цифровых технологий.
По итогам встречи было решено, что рекомендации используют при дальнейшей работе регионального штаба общественного наблюдения.
Первый заместитель председателя Общественной палаты Московской области и руководитель штаба общественного наблюдения Татьяна Дмитриева отметила, что предложенные ассоциацией инициативы отвечают актуальным задачам подготовки к выборам.
Для Московской области особенно важно сохранить высокие стандарты подготовки общественных наблюдателей, оперативно реагировать на любые информационные вызовы и продолжать конструктивное взаимодействие с избирательными комиссиями, экспертным сообществом и институтами гражданского общества.
Татьяна Дмитриева
Подготовка к Единому дню голосования продолжается.