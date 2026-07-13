Подготовку инженерных сетей Подмосковья к холодам завершат до 30 сентября

В Подмосковье продолжается подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду. За минувшую неделю специалисты Мособлводоканала выполнили 657 профилактических и ремонтных работ на объектах водоснабжения и водоотведения.

После завершения отопительного сезона специалисты обследовали инженерные сети, определили наиболее проблемные участки и сформировали планы работ для каждого муниципалитета.

Всего в этом году запланирована замена 1602 единиц запорной арматуры, установка 148 частотных преобразователей и промывка более тысячи резервуаров чистой воды. Все мероприятия должны быть завершены до 30 сентября.

В Орехово-Зуевском филиале на канализационной насосной станции в Куровском очистили основной насос и промыли приемное отделение, а в Ликино-Дулеве отремонтировали один из основных насосных агрегатов повысительной станции. Кроме того, на станции обезжелезивания в деревне Давыдово выполнили настройку частотного преобразователя, который помогает экономить электроэнергию и уменьшает износ насосного оборудования.

В Шатурском филиале в селе Дмитровский Погост установили новые пожарные гидранты с полным обустройством колодцев, что повысит уровень пожарной безопасности. В поселке Мишеронский на канализационной насосной станции № 2 заменили насос, благодаря чему улучшилась надежность системы водоотведения.

Специалисты в Электростали обновили ввод холодного водоснабжения к одному из многоквартирных домов на улице Маяковского. В Павловском Посаде завершили капитальный ремонт насосного агрегата на главной насосной станции № 5, обеспечивающей транспортировку сточных вод на очистные сооружения.

Плановое обслуживание и модернизация оборудования создают необходимый запас надежности для стабильной работы систем в период максимальных нагрузок.

Жители Подмосковья могут круглосуточно обратиться в Единую диспетчерскую службу по номеру 8 (800) 222-02-05.