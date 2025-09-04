Подготовку хоккеистов к новому спортивному сезону обсудили в Балашихе

В Балашихе состоялась рабочая встреча тренерского состава хоккейного отделения Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа олимпийского резерва имени Ляпкина». В ходе встречи специалисты подвели итоги предсезонных турниров и летней подготовки хоккеистов перед началом нового спортивного сезона.

Были подробно обсуждены результаты тренировочного процесса, выявлены сильные стороны и определены направления для дальнейшего развития с целью достижения высоких спортивных показателей.

Для каждой возрастной категории тренеры сформулировали конкретные задачи в рамках соревнований, организуемых как Федерацией хоккея Москвы, так и Федерацией хоккея Московской области. Особое внимание уделялось развитию учреждения в целом — обсуждались вопросы создания более комфортных условий для воспитанников, их родителей и тренерского состава, а также повышения эффективности тренировок.