Подготовку городского хозяйства к зиме начали в Серпухове

В Серпухове проводятся комплексные мероприятия по подготовке городского хозяйства к осенне-зимнему периоду. Особое внимание уделяют системам отопления, водоснабжения и водоотведения.

Сотрудники муниципального предприятия «Водоканал-Сервис» выполняют гидродинамическую и механическую прочистку выпусков и дворовых сетей, удаляют жировые и твердые отложения, герметизируют стыки в подвалах, проверяют люки и вентиляцию на кровлях. В этом сезоне парк техники пополнился двумя новыми каналопромывочными машинами, которые могут работать даже при низких температурах, что позволяет оперативно устранять засоры круглый год.

Одна из причин повреждений — неправильная утилизация бытовых отходов. С жителями и управляющими компаниями ведется разъяснительная работа, им рекомендуют использовать канализацию строго по назначению.

«Работы ведутся как по плану, так и по заявкам управляющих компаний. Подготовка инфраструктуры к осенне-зимнему периоду — на постоянном контроле», — сказал глава округа Алексей Шимко.