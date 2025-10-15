Подготовку фонтанов к зиме завершат в Богородском округе к ноябрю

В Богородском округе заканчиваются работы по подготовке фонтанов к холодам. Основные этапы уже выполнены.

На территории муниципалитета расположены 19 фонтанов, 14 из которых находятся в Ногинске. Среди них — три плавучих сооружения, установленных на реке Клязьма.

Работы по подготовке начались 1 октября и включали в себя несколько стандартных этапов. Специалисты спустили воду из чаш, демонтировали насосы и форсунки, а затем промыли чаши. На место снятых форсунок были установлены специальные заглушки, что предотвратит попадание грязи и мусора.

Плавучие фонтаны были подняты из воды и доставлены на специализированную базу для хранения в зимний период. Практически все сооружения прошли сезонную консервацию, за исключением фонтана на Фонтанной площади, для которого работы начнутся после 20 октября. Завершение всех процедур позволит гарантировать сохранность фонтанов до следующего сезона.