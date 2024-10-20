Подготовку фонтанов к зиме начали в Ногинске

В Ногинске начались мероприятия по подготовке фонтанов к зимнему сезону. На выполнение всех необходимых работ потребуется примерно десять дней и в первую очередь из системы каждого сооружения была слита вода, что заняло более суток.

Начальник управления благоустройства администрации Богородского округа Артем Зайцев сообщил, что подрядчик приступил к консервации фонтанов. Уже спущены все водонакопители и началась очистка чаш.

Затем проведут промывку и техническое обслуживание инженерных систем, проверят форсунки и, по необходимости, произведут ремонт или замену. Все световые элементы также будут проверены. На этом мероприятия по консервации завершатся, и фонтан будет ждать следующего сезона.

Он также добавил, что зимой в системе фонтанов будет обеспечена работа вентиляции. Каждую неделю подрядная организация будет следить за состоянием систем на предмет возможных технических нарушений.

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