Подготовку домов к отопительному сезону проверили на Заречной улице в Балашихе
Замглавы городского округа Балашиха Олег Бурлин, депутат Андрей Холод и начальник участка управляющей компании «Заречье-Балашиха» Руслан Токаев посетили улицу Заречную. Они проверили подготовку домов к осенне-зимнему периоду.
Вместе с горожанами комиссия проинспектировала готовность многоквартирных домов к отопительному сезону, а также состояние углубленного помещения дома № 28.
Замглавы городского округа Балашиха Олег Бурлин обсудил также с неравнодушными жителями, инструкторами и тренерами спортшколы олимпийского резерва «Метеор» тему безопасности на воде и анонсировал проведение городской акции «Научись плавать».
Горожане предложили сотрудникам администрации активнее использовать площадки парковых территорий для развития игры в петанк.
Все высказанные предложения направили профильным специалистам.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».