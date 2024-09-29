Подготовку домов к отопительному сезону проверили на Заречной улице в Балашихе

Замглавы городского округа Балашиха Олег Бурлин, депутат Андрей Холод и начальник участка управляющей компании «Заречье-Балашиха» Руслан Токаев посетили улицу Заречную. Они проверили подготовку домов к осенне-зимнему периоду.

Вместе с горожанами комиссия проинспектировала готовность многоквартирных домов к отопительному сезону, а также состояние углубленного помещения дома № 28.

Замглавы городского округа Балашиха Олег Бурлин обсудил также с неравнодушными жителями, инструкторами и тренерами спортшколы олимпийского резерва «Метеор» тему безопасности на воде и анонсировал проведение городской акции «Научись плавать».

Горожане предложили сотрудникам администрации активнее использовать площадки парковых территорий для развития игры в петанк.

Все высказанные предложения направили профильным специалистам.

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