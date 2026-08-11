Подготовку домов к отопительному сезону обсудили на совещании в Серпухове

В Серпуховском округе усилили контроль за подготовкой жилищного фонда к отопительному сезону. Управляющим компаниям поручили ускорить гидравлические испытания, привести подвалы в нормативное состояние и обеспечить готовность каждого дома к 1 сентября.

В округе продолжаются гидравлические испытания тепловых сетей. Они позволяют выявить слабые участки и своевременно устранить неисправности. Некоторые управляющие компании отстают от графиков, поэтому глава округа поручил усилить контроль за выполнением работ.

К 1 сентября каждый многоквартирный дом должен получить паспорт готовности. Документы будут загружены в АИС ГЖИ, чтобы надзорные органы могли проверить фактическое состояние домов и наличие необходимых актов.

Отдельное внимание уделили состоянию подвальных помещений. Управляющим компаниям поручено провести их ревизию, очистить помещения, проверить герметичность и состояние инженерных сетей. Подвалы должны быть приведены в нормативное и безопасное состояние, а ключи от них находиться у ответственных лиц.

На особом контроле остаются обращения жителей, поступившие через социальные сети главы округа. Среди вопросов, требующих оперативного решения, — локальный ремонт кровель, восстановление горячего водоснабжения после отключений и состояние подвальных помещений.

Отдельно рассмотрели ситуацию с полотенцесушителями в Протвино. После остановки котельной произошла разбалансировка системы горячего водоснабжения. Из-за этого жители длительное время сливали воду, ожидая восстановления нормальной температуры.

Управляющим организациям поручено провести балансировку системы и удалить воздух из сетей. Специалисты «ТВС» дополнительно проверят теплотрассы на наличие утечек и неисправной арматуры.

С 20 августа сотрудники участковых избирательных комиссий начнут поквартирный опрос жителей. Информацию о проведении обходов заранее разместят в общедомовых чатах.