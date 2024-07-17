Глава Солнечногорска проверил качество содержания домов в Рекинцо-2

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Подготовка жилых домов к отопительному периоду продолжается в Солнечногорске. Руководитель муниципалитета Константин Михальков проверил работу управляющей компании в микрорайоне Рекинцо-2.

Сотрудники управляющей компании сейчас меняют краны, налаживают водоотведение и промывают теплообменники. Продолжаются работы по замене входной группы, ремонту фасадов и подъездов, восстановлению межпанельных швов. Во время обхода территории особое внимание уделили благоустройству, содержанию дворов и обновлению контейнерных площадок.

«На улице Юности поменяли асфальт, укрепили фасады домов и еще девять подъездов находятся в ремонте прямо сейчас. Некоторые мусорные площадки в этом микрорайоне уже нуждаются в обновлении, либо расширении. Управляющая компания берет на себя все необходимые работы по модернизации одной из таких площадок в течение месяца. Вторую большую контейнерную площадку поручил включить в программу по обновлению, чтобы успеть привести ее в порядок до 1 сентября», — рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
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Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
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Все работы по подготовке к зимнему сезону должны завершить до 15 сентября.

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