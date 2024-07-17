Глава Солнечногорска проверил качество содержания домов в Рекинцо-2

Сотрудники управляющей компании сейчас меняют краны, налаживают водоотведение и промывают теплообменники. Продолжаются работы по замене входной группы, ремонту фасадов и подъездов, восстановлению межпанельных швов. Во время обхода территории особое внимание уделили благоустройству, содержанию дворов и обновлению контейнерных площадок.

«На улице Юности поменяли асфальт, укрепили фасады домов и еще девять подъездов находятся в ремонте прямо сейчас. Некоторые мусорные площадки в этом микрорайоне уже нуждаются в обновлении, либо расширении. Управляющая компания берет на себя все необходимые работы по модернизации одной из таких площадок в течение месяца. Вторую большую контейнерную площадку поручил включить в программу по обновлению, чтобы успеть привести ее в порядок до 1 сентября», — рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.