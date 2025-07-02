Подготовка жилых домов к отопительному сезону стартовала в Подмосковье

Инспекторы Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО начали проверять готовность жилых домов к осенне-зимнему сезону. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники оценивают состояние отопительного оборудования, крыш и водосточных труб, осматривают изоляцию коммуникаций, проверяют работу лифтов, газовых и противопожарных систем.

«Важно выявить и устранить все возможные неполадки еще до начала отопительного периода. На текущий момент завершен обход уже более чем шести тысяч МКД. Работу продолжаем в усиленном режиме», — отметил зампред правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Выявленные проблемы заносят в систему, на их исправление управляющим компаниям отводится определенный срок. После проведения работ дома осматривают повторно. Тепло подается лишь в том случае, если все нарушения устранены.