Подготовка жилых домов к отопительному сезону началась в Звенигороде

Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.
Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Работы по замене труб проводят возле домов № 23 и 25 на улице Полевая в Звенигороде. Подготовка жилых домов в к отопительному сезону в Одинцовском округе сопровождается проверкой всех водомерных узлов и пробными пусками воды.

Рабочие В Звенигороде проверяют механизмы и приборы, котлы, а также меняют устаревшее оборудование. Кроме того, подготовка к предстоящей зиме идет заранее в одной из самых крупных котельных города на улице Ленина. Это необходимо для выявления неисправностей и оперативного проведения ремонта на теплотрассах и в котельных, чтобы отопительный сезон прошел без эксцессов.

«Такие меры необходимы, чтобы избежать аварий на теплотрассе в холода. Зимой отключение теплоснабжения более чем на восемь часов может повлечь серьезные последствия», — сообщили в территориальном управлении Звенигорода.

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