Подготовка вожатых к летним сменам в детских лагерях началась в Наро-Фоминске

В лагере «Литвиново» началась подготовка студентов Московского государственного педагогического университета к работе с детьми. Более 300 ребят будут трудиться вожатыми летом.
Работа вожатыми — уникальная возможность пройти практику под руководством опытных наставников и преподавателей вуза. Для студентов проведут мастер-классы, тренинги и практические занятия, чтобы они отработали навыки общения с детьми.
Программа подготовки также включает музыкально-танцевальные выступления, театрализованные представления и спортивные состязания. В конце студенты освоят необходимые навыки работы в летних лагерях Московской области. Их задача — создать радостную и развивающую среду для сотен ребят, провести незабываемое лето и оставить яркий след в сердцах каждого ребенка.
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