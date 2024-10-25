Подготовка растений к холодам началась в парке «Ривьера» в Можайске

Растения обработали и подготовили к зиме в парке «Ривьера» в Можайске. В акции поучаствовали представители общественной организации помощи детям с ограниченными возможностями здоровья имени Георгия Победоносца и активные жители округа.

Активисты обработали зеленые насаждения специальными средствами, обрезали лишние ветки и замаскировали спилы от попадания влаги. В том числе к холодам подготовили и яблоневый сад.

Он появился в парке ровно год назад. 67 деревьев высадили в честь участников специальной военной операции неравнодушные жители, сами бойцы, находящиеся в отпуске, их семьи, волонтеры и активисты.

Это только начало подготовки парка к зиме. Сейчас специалисты проверяют готовность техники и ручного инвентаря.

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