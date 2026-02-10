Подготовка плана тушения лесных пожаров в Московской области близится к завершению

В Комитете лесного хозяйства Московской области подходит к концу работа над Сводным планом тушения лесных пожаров на 2026 год. Этот документ будет регламентировать взаимодействие сил и средств в предстоящий пожароопасный сезон.

Мособлкомлес формирует Сводный план на основе документов по 19 лесничествам, утвержденных в декабре 2025 года. После согласования и утверждения в Федеральной государственной информационной системе лесного комплекса (ФГИС ЛК) его реализация станет значительно проще.

Сводный план — это руководство для координации служб и ресурсов при ликвидации лесных пожаров и чрезвычайных ситуаций. В документе будут схемы маневрирования, алгоритмы взаимодействия лесопожарных подразделений, а также списки ответственных лиц по муниципальным округам с контактными данными и информацией о технике и запасах топлива.