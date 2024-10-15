Подготовка общественного транспорта в Пушкино к зиме завершится в ноябре

Общественный транспорт в Пушкино подготовят к зиме до конца октября. Планы по готовности служб округа, а также системы ЖКХ к предстоящему зимнему периоду обсудили на совещании.

Встреча прошла под председательством губернатора Московской области Андрея Воробьева. В ней поучаствовал глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов.

«На сегодняшний день приоритетными задачами являются сети и котельные. На территории Пушкинского в рамках концессионного соглашения большой объем работ проводит „Газпром теплоэнерго МО“», — прокомментировал Максим Красноцветов.

На встрече поговорили и о готовности дорожных и транспортных служб к зиме. Так, до 1 ноября всю технику должны перевести на зимний формат работы. Специалисты заменят шины, проверят системы охлаждения двигателя, отопления салона, отрегулируют двери.

Еще один вопрос касался обслуживания контейнерных площадок. Зимой из-за высокой запаркованности возникают сложности с вывозом мусора. Поэтому на портале «Добродел» вновь запустят «Народного инспектора».

В случае, если жители увидели неправильную парковку вблизи контейнерной площадки, они могут зафиксировать нарушение и направить в систему «Добродел».

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