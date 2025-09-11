Ежегодная подготовка общественного транспорта к зиме началась в Подмосковье. В этом году специалисты проверят более 8,5 тысячи автобусов, 100 троллейбусов, 50 трамваев и 370 электропоездов. Работы проведут на вокзалах и станциях.

Подготовку транспорта к зиме завершает еще до начала декабря, рассказали в областном Минтрансе. Традиционно специалисты осмотрят системы и оборудование, чтобы обеспечить безопасность и комфорт пассажиров.

«В настоящее время необходимо подготовить более девяти тысяч транспортных средств региона к бесперебойной работе в зимний период», — рассказал глава министерства Марат Сибатулин.

До ноября планируют завершить подготовку автобусов. В них заменят все технических жидкости, проверят электрооборудование и герметичность всех систем. Дополнительно закупят запчасти и расходные материалы.

В троллейбусах проведут доливку масла и слив конденсата, замену фильтров, смазку ходовой части и дверей. В трамваях проверят люки, крышки панелей, грозоразрядники и стеклоочистители.