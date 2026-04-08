Подготовка к всероссийскому субботнику началась в Богородском округе. Преображение парков уже вышло на финишную прямую, а значит уже скоро жители не только увидят изменения своими глазами, но и внесут в них собственный вклад.

Всероссийский субботник состоится в конце апреля. К масштабной акции уже подготовили 635 территорий и 552 точки выдачи инвентаря. Акция даст возможность жителям внести вклад в облик своего города.

С приходом весны в порядок приводят все общественные пространства. Семь парков Богородского округа постепенно преображаются после зимы.

«На территории парков проводится благоустройство. Каждую субботу проходят дополнительно работы по прометанию газонов, прогребанию от прошлогодней листвы», — сказал заместитель директора объединенной дирекции парков Богородского округа Павел Мулявин.

Центральной площадкой стал парк в Ногинске, где сейчас активно расчищают газоны и обновляют малые архитектурные формы. Традиционно к мероприятиям подключаются неравнодушные жители.