Более 70 школьников из Подольска примут участие во Всероссийской олимпиаде
В Подольске на базе оздоровительного центра «Родина» стартовала профильная предметная смена «Знание — сила» для подготовки школьников к Всероссийской олимпиаде. Более 70 старшеклассников в течение трех дней будут углубленно изучать литературу, английский язык и другие дисциплины под руководством опытных наставников.
«Ежегодно мы показываем достойные результаты, — отметила директор „Информационно-методического центра“ Эльвира Соколова. — В прошлом году 48 наших школьников участвовали в заключительном этапе и привезли 25 дипломов».
Участница Ярослава Гальцева из школы «Бородино», готовящаяся к олимпиаде по английскому, подчеркнула ценность смены для получения новых знаний и знакомств. Помимо интенсивной учебной программы, организаторы из «Молодежной Лиги» подготовили насыщенный досуг с детективными играми, дискотеками и ярмаркой. Смена продлится до 25 января.