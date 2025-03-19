Подготовка к военно-патриотической игре началась в школах Воскресенска

Учащиеся образовательных учреждений городского округа активно готовятся к муниципальному этапу военно-патриотической игры «Зарница 2.0» «Движения первых». Школьники осваивают различные навыки, которые понадобятся им на соревнованиях.

В программу подготовки входит обучение на симуляторе управления беспилотными летательными аппаратами, оказание первой помощи, сборка и разборка автомата Калашникова и многое другое.

Команде «Москворецкой гимназии» помогают подготовиться к игре опытные наставники из военно-патриотического клуба «Шторм». Своим опытом и знаниями с ребятами делится ветеран боевых действий на Северном Кавказе Василий Мусатов. К обучению участников военно-патриотической игры также подключились представители Союза десантников, ветераны боевых действий в Афганистане Алексей Семизаров, Сергей Маркелов и Сергей Жулин. Эти люди обладают огромным опытом и компетенциями, которые они передают молодому поколению.