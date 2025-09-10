Подготовка к сезону соревнований началась в конном клубе в Можайском округе

Клуб «Ранчо РФ» начал готовиться к своему первому стартовому сезону. На его базе в районе деревни Бугайлово занимаются как местные ребята, так и приезжие из Москвы и других городов.

В распоряжении клуба находятся пять рабочих лошадей. Надежная и умная Графика, благородный Витязь, энергичная и яркая Тайга с удовольствием контактируют с юными наездниками. Пони Джонни позволяет заниматься верховой ездой даже самым маленьким детям, а карликовая лошадка Федя — практически талисман хозяйства, он появился на конюшне первым.

Занятия проходят под руководством опытных тренеров, многие из которых уже имеют опыт подготовки спортсменов «с нуля до разрядов». Тренировка начинается с азов — дети получают снаряжение и вместе с наставником подготавливают лошадь — тщательно чистят, причесывают гриву, устанавливают вальтрап, седло, закрепляют подпруги и надевают уздечку.

Клуб активно развивает спортивное направление и планирует расширяться, чтобы предлагать больше групповых тренировок и прогулок.