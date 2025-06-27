Подготовка к сезону котельной полиграфкомбината в Можайске завершится до 30 июня

К будущему отопительному сезону продолжают готовиться в Можайске. Профилактические работы идут на одной из самых крупных котельных округа.

Целый комплекс мероприятий проводят сотрудники «Мособлтепло». Они промывают теплообменники, очищают котельное оборудование и грязевые фильтры, меняют изношенные подшипники, осматривают и ремонтируют насосные установки, оценивают техническое состояние электрооборудования.

Все работы должны закончить на этой неделе. Уже с 30 июня жители домов, подключенных к котельной, снова смогут пользоваться горячей водой.

Профилактику проводят также в котельной № 1 в Уваровке и ВДО Можайский. На следующей неделе работы начнутся на котельной «Химик», а с 8 июля — в Павлищеве и Борисове.

Уже завершили мероприятия на котельной № 40 в Можайске, ЛПХ Уваровка и в поселке Спутник. Всего в Можайском округе к отопительному сезону подготовят 61 котельную. График отключения горячей воды есть на сайте.