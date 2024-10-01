Подготовка к реконструкции очистных сооружений завершилась в Серпухове

Работы по реконструкции очистных сооружений продолжаются в Серпухове. Благодаря постройке новых объектов ил будут перерабатывать в почвогрунт, который смогут использовать для городского хозяйства.

Специалисты уже демонтировали старые сооружения и переключили мощности. На следующей неделе начнутся работы нулевого цикла. Здесь работают 10 единиц техники, 12 самосвалов и 25 специалистов.

Одновременно возведут цеха механической очистки и компостирования, лабораторный корпус и станцию обезвоживания илового осадка. Современные технологии позволят не складировать ил, а перерабатывать его. А после использовать для городского хозяйства.

Также рабочие реконструируют первичные отстойники, аэротенки, вторичные отстойники, цех с подачей воздуха в аэротенки. Это исключит появление неприятных запахов. Все работы контролирует администрация городского округа Серпухов.

Отметим, что реконструкция очистных сооружений идет в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.

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