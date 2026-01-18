Сегодня 12:18 Подготовка к празднику Крещения завершилась в Раменском округе 0 0 0 Фото: Пресс-служба администрации г. о. Раменский Подмосковье

Раменское

Крещение

В Раменском округе подготовили семь официальных площадок для крещенских купаний в ночь на 19 января. Все купели будут оборудованы и обеспечены дежурством спасателей, медиков и полиции для безопасности жителей.

Для празднования организованы места в разных населенных пунктах, включая святой источник в Гжели и пруд в селе Карпово. В настоящее время оперативный штаб проводит рекогносцировку местности, определяя точки входа, размещение палаток и необходимое освещение.

«Сейчас мы объезжаем все места, чтобы все было готово. На каждом объекте спасатели будут дежурить с 19:00 и на протяжении всех суток», — сообщил директор МКУ «Рамспас и ПЧС» Александр Бочаров.

Толщина льда на всех утвержденных водоемах соответствует нормативам. Для комфорта участников на площадках будут установлены теплые палатки для переодевания и организованы пункты с горячим чаем.