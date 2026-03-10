Подготовка к пожароопасному сезону началась в Серпухове
Межведомственные учения прошли на территории Данковского участкового лесничества. Специалисты отработали взаимодействие при тушении условного лесного пожара.
В маневрах участвовали сотрудники лесопожарной станции, 29-го отряда «Мособлпожспас» и представители Приокско-Террасного заповедника. Лесопожарная станция первого типа полностью укомплектована личным составом и техникой: четырьмя автоцистернами, тремя тракторами с плугами, пятью патрульными автомобилями. Сформирован резерв оборудования.
Глава округа Алексей Шимко сообщил, что помимо проверки готовности ведется противопожарное обустройство: прочистка минерализованных полос, ремонт дорог, установка шлагбаумов и аншлагов. Проводятся профилактические рейды, владельцам объектов у леса направили уведомления о соблюдении правил безопасности.
Еженедельные проверки станции продолжатся. Прогноз на лето ожидается жарким, поэтому профилактику возгораний начали заранее.