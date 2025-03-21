Подготовка к пожароопасному сезону началась в Дмитрове

В Дмитрове прошло заседание комиссии по пожарной безопасности и готовности к ликвидации очагов возгорания. Участники КЧС обсудили готовность сил и средств, профилактические мероприятия, которые проведут на территории муниципалитета.

Пожароопасный сезон стартовал в Московской области 20 марта. Межведомственная комиссия оценила готовность Дмитровского округа к борьбе с природными пожарами. В итоге было выявлено, что муниципалитет оснащен необходимой техникой, персоналом, запасами горюче-смазочных материалов и технического вооружения. Для оперативного реагирования создан штаб под руководством главы Дмитровского муниципального округа Ивана Курданина.

Директор Дмитровского филиала «Мособллеса» Андрей Купцов доложил, что в лесных массивах вскоре создадут минерализованные полосы, круглосуточно ведется видеомониторинг территорий, лесники регулярно патрулируют закрепленные участки.

Глава округа Иван Курданин отметил, что нужно обратить внимание на профилактику пала сухой травы.

«Поджог сухой травы — это не только причина природных пожаров, но и угроза имуществу и жизни людей. Необходимо усилить разъяснительную работу среди взрослых и детей, чтобы предотвратить подобные случаи», — заметил глава Дмитровского округа Иван Курданин.

В ближайшее время запланированы встречи с жителями населенных пунктов, которые граничат с лесными массивами, а также с садоводами. На въездах в леса установят предупреждающие аншлаги, а к апрелю оборудуют 36 мест для организованного отдыха на природе.

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Вячеслав Ралюк рассказал, что с начала года в Дмитрове зафиксировали 91 возгорание, что на 16 больше, чем в прошлом году. В результате погибли пять человек, еще два получили травмы.

«Отсутствие снежного покрова и малое количество осадков привели к недостаточному увлажнению почвы. В таких условиях даже незначительное нарушение мер пожарной безопасности может спровоцировать крупные природные пожары на территории округа», — добавил заместитель председателя КЧС Валерий Лозовский.

Заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям направлено на то, чтобы минимизировать риски и обеспечить безопасность населения Дмитровского округа.