Подготовка к пожароопасному сезону идет в Звенигородском филиале ГАУ МО «Мособллес

В Звенигородском филиале ГАУ МО «Мособллес» полным ходом идет подготовка к периоду, когда возрастает риск лесных пожаров. Специалисты филиала предпринимают необходимые меры для минимизации рисков и защиты экосистемы.

Команда лесничества тщательно проверила противопожарную технику, убедившись в ее исправности и готовности к немедленному выезду. Пункты сосредоточения пожарного инвентаря полностью укомплектованы, что позволяет оперативно реагировать на любые чрезвычайные ситуации.

Основная цель работы специалистов — предотвращение лесных пожаров. Они не только проверили технику, но и отработали взаимодействие с другими службами, учитывая опыт прошлых сезонов. Повышение уровня подготовки персонала стало одним из приоритетов.

Кроме того, специалисты филиала активно взаимодействуют с администрациями городских округов. Заключены соглашения о совместных действиях в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Особое внимание уделяется арендаторам лесных участков, которые проходят проверку на наличие средств пожаротушения и знание правил безопасности.