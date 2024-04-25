Подготовка к посевной началась в Волоколамске | 360°

Подмосковье 25 апреля 2024, 09:52 Подготовка к посевной началась в Волоколамске Владислав Мурашов

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Аграрии предприятия «Тиэйч — Рус Милк Фуд» в Волоколамске начали распахивать поля и удобрять почву в преддверии начала посевных работ. Семена закуплены в нужном объеме.

«В том году мы посеяли 1,4 тысячи гектаров озимой ржи. В планах у нас еще 700 гектаров кукурузы, 500 гектаров пшеницы и 650 гектаров беспокровной травы. С прошлых лет у нас есть 500 гектаров люцерны. В этом сезоне планируем увеличение посевных культур, будем сажать еще и озимый рапс, а со следующего года — яровой», — рассказал главный агроном «Тиэйч — Рус Милк Фуд» Алексей Пчелинцев.

Владислав Мурашов

Подготовка к посевным работам проходит в штатном режиме. Семян хватает, все необходимые удобрения подготовлены в нужном количестве. Погодные условия благоприятствуют, так что урожай в этом году ожидается хороший.

Владислав Мурашов

«ТиЭйч-Рус Милк Фуд» — это крупнейший инвестпроект по молочному животноводству в Подмосковье. Соглашение о создании комплекса между правительством Московской области и вьетнамским концерном TH-True Milk подписали в 2015 году. В перспективе это будет самая большая ферма в регионе.

Первую очередь животноводческого комплекса в октябре прошлого года открыл губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Предприятию оказали комплексную поддержку в реализации инвестпроекта — предоставили землю без торгов, помогли получить разрешительную документацию, а также льготный кредит.

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