Подготовка к пляжному сезону в Подмосковье вышла на финишную прямую

Подготовка к пляжному сезону заканчивается в Подмосковье. Об этом сообщили в Министерстве благоустройства Московской области.

«Каждый год мы готовим территории к летнему сезону. В рамках этой подготовки ведутся работы по завозу песка, приведению в нормативное состояние дороги к местам отдыха, ремонту или замене элементов благоустройства: кабин для переодевания, душевых, лежаки и другое. Более 200 пляжей будут функционировать в этом сезоне в Московской области», — рассказал министр благоустройства Михаил Хайкин.

Пляжи в регионе трех типов: малые, средние и большие, а самыми популярными у жителей Подмосковья традиционно считаются пляжи «Волкуша» в Лыткарине, «Голубое озеро» в Луховицах, Кореневский карьер в Люберцах и «Любляна» в Егорьевске.

На всех подмосковных пляжах установят кабинки для переодевания, туалеты и пост спасателей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.

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