Подготовка к паводковому сезону началась в Дубне

18 марта в Дубне стартовал очередной этап мероприятий по предотвращению подтоплений в период весеннего половодья. При поддержке ГУ МЧС России по Московской области в Левобережье установили насосные станции для перекрытия русел Южной и Центральной канав и принудительного переброса воды в Волгу.

«Это поможет обеспечить низкий уровень воды в канавах и воспрепятствует обратному подпору в сторону города. Работа направлена на защиту жителей СНТ и частного сектора, а также территории особой экономической зоны „Дубна“ от возможного половодья», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

Кроме того, уже проведены ледовзрывные работы на месте слияния рек Дубна и Сестра — это необходимо для предотвращения ледяных заторов и плавного прохода талой воды. Продолжается сброс воды с Иваньковского водохранилища: на ГЭС открыты три щита, что позволяет сбрасывать до 1000 кубометров в секунду. По оценкам специалистов, рост уровня воды в Волге прогнозируется незначительный и не вызывает опасений.

Напомним, ранее в Дубне прошли крупномасштабные учения по предупреждению последствий половодья: специалисты отработали оповещение населения, эвакуацию жителей в пункты временного размещения и спасательные работы с использованием спецтехники.