Подготовка к отопительному сезону началась в Мытищах

Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Специалисты проверяют готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду. Тепловые сети в Мытищах модернизировали на 95%.

Ресурсоснабжающие организации, которых на данный момент в округе 26, готовы к отопительному сезону на 13,9%. Готовность многоквартирных домов — 12,5%. Разработан и утвержден график профилактического ремонта котельных со сроками прекращения подачи горячей воды. Гидравлические испытания провели на 12 котельных. Подготовку к отопительному сезону специалисты планируют завершить до 1 сентября.


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