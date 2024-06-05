Подготовка к отопительному сезону началась в Мытищах

Специалисты проверяют готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду. Тепловые сети в Мытищах модернизировали на 95%.
Ресурсоснабжающие организации, которых на данный момент в округе 26, готовы к отопительному сезону на 13,9%. Готовность многоквартирных домов — 12,5%. Разработан и утвержден график профилактического ремонта котельных со сроками прекращения подачи горячей воды. Гидравлические испытания провели на 12 котельных. Подготовку к отопительному сезону специалисты планируют завершить до 1 сентября.