Подготовка к новому отопительному сезону началась в Серпухове

В городском округе Серпухов стартовала подготовка к осенне-зимнему отопительному периоду. Серпуховский филиал «Газпром теплоэнерго Московская область» обслуживает 59 котельных, 22 централизованных тепловых пункта и около 400 километров тепловых сетей.

В этом году в компании запланирована замена примерно 20 километров изношенных трубопроводов. В настоящее время ведутся работы в селе Липицы и в микрорайоне имени Ногина на улице Войкова, домах № 34 и 34А. Там заменят два километра магистральных тепловых сетей и 1,35 километра соответственно. Земляные работы выполнены уже на 70%, после чего начнется монтаж новых труб и их подключение к системе теплоснабжения. Благоустройство территорий планируют завершить в первой половине августа.

В Липицах прокладка новых тепловых сетей проходит параллельно действующей надземной трассе, что позволяет не отключать горячую воду у жителей. На улице Войкова расположен центральный тепловой пункт, от которого планируется заменить устаревший трубопровод, эксплуатирующийся более 30 лет.

Тепловые сети обеспечивают подачу тепла и горячей воды как в многоквартирные дома, так и в социальные объекты. Новые трубопроводы выполнены из стальных бесшовных труб с пенополиуретановой теплоизоляцией, что обеспечивает высокую надежность и оснащены системой контроля утечек.

Кроме того, филиал проводит гидравлические испытания всех тепловых сетей от котельных и ЦТП. Уже проверено около 16% сетей, к концу мая планируется довести этот показатель до 25%.

Также в этом году запланирован ремонт тепловых сетей в деревне Васильевское, поселках Большевик и Пролетарский, а также в Серпухове на улицах Ворошилова, Космонавтов, Бригадная, Текстильная и Московское шоссе.

К 1 сентября Серпуховский филиал «Газпром теплоэнерго Московская область» намерен полностью подготовиться к началу нового отопительного сезона.