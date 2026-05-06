Подготовка к летнему сезону началась в парках Солнечногорска

Глава Солнечногорска Константин Михальков 5 мая провел проверку территории парка в рамках подготовки к летнему сезону. В обходе приняли участие депутаты «Единой России», представители администрации и жители округа.

Участники осмотра обратили внимание на обновленные лавочки и установленные стенды с информацией о выдающихся жителях муниципалитета. Также они оценили работы по приведению в порядок инфраструктуры.

Константин Михальков сообщил, что к 15 мая в парке планируется обновление клумб и высадка деревьев, а также обновление покрытия у памятника Лермонтову. В зонах отдыха обновят урны и информационные доски.

Особое внимание уделили готовности к купальному сезону. В настоящее время проводится обследование водоемов с привлечением водолазов, выполняется очистка территорий отдыха и заключен контракт со спасательными службами.

«Отдельно — набережная. Ее нужно выровнять и сделать безопасной — дал поручение. По содержанию элементов навигации тоже сделал замечание. Есть запрос на новые активности — прорабатываем воркаут-площадку в центре. Парк меняется. Продолжаем улучшать его вместе с жителями», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

В ходе встречи также обсудили организацию досуговых мероприятий. Ближайшим крупным событием станет День Победы — на территории парка развернутся несколько локаций для празднования.

Дополнительно Константин Михальков отметил, что по договоренности с «Мособлкино» в парке планируют регулярно проводить бесплатные кинопоказы под открытым небом — не реже двух раз в месяц.

Также глава напомнил о запуске чат-бота «Парк на связи», который позволяет жителям направлять обращения и предложения.