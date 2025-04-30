Подготовка городских фонтанов к летнему сезону началась в Истре

Работы проходят в рамках месячника по благоустройству. Коммунальщики приступили к подготовке двух городских фонтанов — в центральном городском сквере у памятника Герою Босову и у «поющего балкона» на улице 15 лет Комсомола. Сейчас там проходит техническое обслуживание. Так как зимой объекты были законсервированы, теперь специалистам необходимо очистить чаши, установить и монтировать насосное оборудование.

Также проверяют работу фитингов, благодаря которым рассеивается вода в фонтане. В ближайшее время подрядная организация проведет монтаж блоков управления, после этого фонтаны запустят.

Планируется, что они заработают в полную силу в День Победы и будут радовать жителей и гостей Истры все лето.