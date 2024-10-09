Подготовка фонтанов к зимнему сезону началась в Химках

Фонтаны начали готовить к морозам в Химках. Городские источники не будут работать до следующего теплого сезона.

Специалисты сольют из фонтанов воду, продуют трубы, а также очистят чаши и скульптуры. Конструкции со сложными инженерными коммуникациями и декоративными элементами на зимний период накроют, а на сухой фонтан в парке Толстого положат экраны.

Фонтаны в Химках расположены в скверах «Юбилейный», «Весна», Марии Рубцовой, в парках Толстого, «Дубки» и «Лукоморье», а также на Куркинском шоссе и Химкинском Арбате. Зимой специалисты «Объединенного городского хозяйства» проверят и обновят насосы и фильтры, а также проведут профилактический ремонт всех коммуникаций.

Порадуют жителей Химок фонтаны только следующей весной.

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