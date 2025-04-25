Подготовка фонтанов к новому сезону началась в Чехове

Традиционно каждый год перед запуском фонтанов в округе начинается их проверка. Специалисты проводят расконсервацию объектов, оценку их технического состояния и финальную чистку.
В муниципалитете функционируют шесть фонтанов. Все они расположены в разных частях округа и каждый из них тщательно проверяют перед запуском. В этом году объект в сквере имени Антона Чехова откроют после реконструкции.
Начальник отдела благоустройства и озеленения малых архитектурных форм Александр Абатин рассказал, что специалисты моют форсунки с использованием специальных химических средств, затем корпус фонтанов с применением хлорсодержащих составов для удаления известкового налета, а после очищают резервуары, в которых расположены насосы.
Ожидается, что все фонтаны полностью будут готовы к работе уже к 30 апреля.
Верховный суд допустил применение ножей для самообороны
Конец «адской молотилке». ВС России уничтожили знаменитую пушку
Гузеева спустя 40 лет раскрыла правду о романе с Михалковым
Фигуристка Алена Косторная объявила о своей беременности
«Они еще дети». Инструктор ВСУ рассказал о новом формате мобилизации
«Дурная макака». В Раде раскрыли суть манипуляций Зеленского
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте