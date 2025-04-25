25 апреля 2025 13:01 Подготовка фонтанов к новому сезону началась в Чехове 0 0 0 Фото: Пресс-служба администрации м.о. Чехов Подмосковье

Чехов

Ремонтные работы

Традиционно каждый год перед запуском фонтанов в округе начинается их проверка. Специалисты проводят расконсервацию объектов, оценку их технического состояния и финальную чистку.

В муниципалитете функционируют шесть фонтанов. Все они расположены в разных частях округа и каждый из них тщательно проверяют перед запуском. В этом году объект в сквере имени Антона Чехова откроют после реконструкции.

Начальник отдела благоустройства и озеленения малых архитектурных форм Александр Абатин рассказал, что специалисты моют форсунки с использованием специальных химических средств, затем корпус фонтанов с применением хлорсодержащих составов для удаления известкового налета, а после очищают резервуары, в которых расположены насосы.

Ожидается, что все фонтаны полностью будут готовы к работе уже к 30 апреля.