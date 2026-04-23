Подготовка детского сада в Поварове близится к завершению

В поселке городского типа Поварово городского округа Солнечногорск подходят к концу работы по подготовке детского сада. Внутренние работы и обустройство комнат уже завершены. На всех трех этажах основного здания установлена специализированная сантехника для детей с ограниченными возможностями.

Осталось смонтировать десять уличных навесов: их стены и пол будут выполнены из дерева, а кровля — из металла. Завершающим этапом благоустройства территории станет укладка мягкого резинового покрытия.

Уже установлены дополнительная система оповещения и камеры наружного наблюдения. Оборудованы колясочная и место для хранения велосипедов.

Все остальное, включая мебель и пищеблок, готово к приему маленьких жителей поселка. Перед открытием территорию, комнаты и кабинеты приведет в порядок клиринговая компания.