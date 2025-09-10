Подготовка автобусов к зиме стартовала в Серебряных Прудах

В округе стартовала масштабная кампания по подготовке автопарка к предстоящему зимнему сезону, направленная на обеспечение бесперебойного и безопасного транспортного обслуживания населения в условиях низких температур и сложных погодных условий.

Специалисты приступили к комплексному обследованию технического состояния всех автобусов, обслуживающих маршруты Серебряно-Прудского округа. Все выявленные в ходе проверки недочеты и неисправности будут устранены в срок до 31 октября. Работа включает в себя полный спектр диагностических и профилактических мероприятий.

В рамках подготовки проводится проверка тормозной системы, рулевого управления, ходовой части и электрооборудования, включая аккумуляторы и стартеры. Механики уделяют особое внимание системам отопления и вентиляции салона. Предусмотрена замена масел и технических жидкостей на зимние аналоги, а также установка зимней резины.

Особое внимание уделяется системам охлаждения и отопления: автобусы оснащаются морозостойким антифризом, способным выдерживать температуру до -30°C и ниже. Проводится ревизия печек и обогревателей, обеспечивающих комфортную температуру внутри салона в зимний период.