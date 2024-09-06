Подготовка автобусов и электричек к зимнему сезону началась в Подмосковье

Масштабная подготовка общественного транспорта к зимнему сезону началась в Московской области. В этом году специалисты проверят более 8,5 тысячи автобусов и 350 электричек.

Как рассказал заместитель председателя Правительства — министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик, специалисты проверяют все системы и оборудование для безопасности пассажиров.

«Наша главная задача — обеспечить бесперебойную работу общественного транспорта в регионе. В этом году к зиме планируется подготовить порядка девяти тысяч транспортных средств», — пояснил Гержик.

В автобусах заменят все технические жидкости, летние шины поменяют на зимние, проверят электрооборудование, герметичность всех систем. А в электричках проведут диагностику вентиляционных и климатических установок и проверят состояние уплотнителей на окнах и дверях вагонов.

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