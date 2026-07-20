Подготовительные работы необходимы перед подключением дома к природному газу

Перед тем как подключить домовладение к природному газу, собственнику нужно подготовить систему отопления и помещения для газового оборудования. Это необходимо для обеспечения безопасности при его использовании.

Помещения должны соответствовать строительным и противопожарным требованиям, а дымоходы и вентиляционные каналы — обеспечивать исправную тягу и безопасное удаление продуктов сгорания. Если потребуется, то проводится переоборудование системы отопления: замена старого оборудования, установка газового котла, устройство дымохода, вентиляции и заземления. Все работы должны выполняться лицензированной строительной организацией.

После завершения работ необходимо получить акт проверки дымоходов и вентиляционных каналов во Всероссийском добровольном пожарном обществе. Этот документ нужен для проведения пуско-наладочных работ и подачи газа. Такое требование установлено Постановлением Правительства РФ № 410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования».

«Исправные дымоходы, вентиляция и готовая система отопления — это основа безопасной эксплуатации газового оборудования. Это обязательное условие, от которого зависит пуск газа в газоиспользующее оборудование», — отметил главный инженер АО «Мособлгаз» Владимир Иваньков.

Подать заявку на подключение дома к газу можно через интерактивную карту газификации Мособлгаза. Отслеживать все этапы работ по газификации можно онлайн в Личном кабинете, а подписывать документы — с помощью Госключа.