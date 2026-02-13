Подготовили маршруты для романтических прогулок ко Дню всех влюбленных

Ко Дню всех влюбленных Мострансавто совместно с Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области составили список автобусных маршрутов, которые помогут добраться до красивых мест для свиданий и фотосессий.

В подборку вошли исторические усадьбы и современные объекты.

Музей-заповедник «Архангельское» в Красногорске — это место, где можно насладиться искусством и историей. Доехать до музея можно на автобусах маршрутов № 34 «Красногорск (ст. МЦД Павшино) – д. Тимошкино», № 520 «Красногорск (ст. МЦД Павшино) – д. Бузланово», № 540 «Бузланово – Москва (м. Тушинская)», № 541 «Николо-Урюпино – Москва (м. Тушинская)», № 549 «62-я больница – Москва (м. Тушинская)» до остановки «Архангельское».

Французский замок La Ferme de Rêve в Коломне воссоздан по мотивам замка Шомон-сюр-Луар. Это отличное место для выходного на природе или романтического ужина. До замка можно добраться на автобусах маршрута № 55 «Озеры – Мощаницы», остановка «Доношово».

Мистический Замок в Балашихе — необычная локация для яркого свидания. Здесь можно провести красивую фотосессию или узнать историю создания замка на экскурсии. До Замка следуют автобусы маршрута № 1012 «Балашиха (мкр. Дзержинского) – Москва (м. Новокосино)», остановка «ул. 7-я Линия».

Усадьба «Дубровицы» в Подольске окружена парком, в котором приятно прогуляться в любое время года. На территории имения находится церковь Знамения Пресвятой Богородицы. Подходящий маршрут автобуса — № 65 «ст. МЦД Подольск – Дубровицы» до остановки «Дубровицы».

Усадьба «Середниково» в Химках связана с именем М. Ю. Лермонтова. Ухоженная территория и загадочный пейзажный парк подойдут для романтического свидания. Доехать до Усадьбы можно на автобусах маршрута № 40 «Химки (платф. Фирсановка) – сан. Мцыри», остановка «Санаторий Мцыри».