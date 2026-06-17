Подъезды жилых домов отремонтируют в Лобне в 2026 году

На еженедельном штабе по вопросам жилищно-коммунального хозяйства в Лобне обсудили подготовку жилого фонда к предстоящему осенне-зимнему периоду. В мероприятии приняли участие представители управляющих компаний и обслуживающих организаций.

Они сообщили, что из 114 запланированных подъездов 45 уже обновлены, еще 10 находятся в активной фазе работ. Также в планах — ремонт 281 входной группы: 64 из них уже готовы, на 11 работы продолжаются.

С учетом программы капитального ремонта в Лобне отремонтируют 147 кровель, 125 из которых — силами управляющих компаний. На данный момент завершены работы на 42 крышах, еще 18 — в процессе. Параллельно идет подготовка инженерных систем: проводятся гидравлические испытания и ремонт теплосетей, специалисты проверяют котельные, а также центральные и индивидуальные тепловые пункты. Глава Лобни Анна Кротова отметила в своих социальных сетях: «Все работы находятся под строгим контролем. Наша главная задача — войти в осенне-зимний период полностью подготовленными».