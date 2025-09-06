Подъезды в доме № 66 на Юбилейном проспекте обновят в Химках к концу недели

В городском округе Химки продолжаются работы по ремонту подъездов. Сейчас специалисты завершают обновления в доме № 66 на Юбилейном проспекте, где уже установили новые окна и тамбурные двери, покрасили стены и поменяли напольную плитку.

Там также заменили изношенные участки перил и пандусы, отремонтировали входные группы. Как отметил ведущий инженер управляющей компании Омар Худавердиев, на объекте осталось выполнить финальные работы, которые завершат до конца текущей недели.

«Специалисты остеклят одну из входных групп и заменят несколько участков плитки», — пояснил Омар Худавердиев.

Ранее в Химках отремонтировали подъезды в домах № 5 и № 6 на Парковой улице, в домах № 12 и № 16 на Спартаковской улице, в доме № 4 на улице Мичурина, в домах № 1 и № 2 по улице Санаторий имени Артема Сергеева, в доме № 2 на Московской улице и в доме № 2 по улице Мира в микрорайоне Подрезково, в домах № 6 и № 12/9 на Молодежной улице и в доме № 2/1 на проспекте Мельникова.

В этом году подъезды обновят в Старых и Новых Химках, в микрорайонах Левобережный, Сходня и Подрезково. Отметим, что работы проводят благодаря программе «Формирование современной комфортной городской среды».