Подъезды в домах на улицах Спартаковская и Мичурина отремонтируют в Химках

В Химках продолжают обновлять подъезды. Специалисты красят стены, устанавливают новые окна и двери в домах на улицах Спартаковская и Мичурина.

Сейчас ремонт в доме № 12 на Спартаковской улице вышел на финишную прямую. Все работы планируют завершить к концу следующей недели.

«В подъездах установили новые металлические двери и окна, сейчас специалисты красят стены. После подсыхания краски приступим к установке почтовых ящиков», — рассказал ведущий инженер Омар Худаверзиев.

Работы по обновлению общедомовых пространств проводят и в доме № 4 на улице Мичурина в Сходне. Там покрасили и оштукатурили стены, поменяли старые почтовые ящики. Помимо этого, специалисты обновили и напольное покрытие. А сейчас завершают монтаж новых дверей.

Отметим, что подъезды отремонтируют в Старых и Новых Химках, а также в микрорайонах Левобережный, Сходня и Подрезково. Там приведут в порядок входные группы, поменяют напольное покрытие, поставят новые окна и двери, отремонтируют стены и потолки. Отдельное внимание специалисты уделят почтовым ящикам, электрической проводке и мусоропроводам.